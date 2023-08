ISSEY MIYAKE イッセイミヤケ

80's ISSEY MIYAKE イッセイ 筆タグハイネックオーバーブルゾン

カラー 霜降りグレー

とても希少な1980年代のヴィンテージアーカイブです。

ニブンノイチにて購入

サイズフリー大き目実寸XL位はあります。

着丈86肩幅68身幅79袖丈58

年代物なので素材色合いなどの経年変化左袖内側に色濃くなっている部分がありますがコンディション良好です。

ヴィンテージ古着にご理解いただける方のみ、宜しくお願いします。

重厚感あるスウェットコットン素材で内側パイルで秋冬問わずレイヤードして着こなせるアイテムです。

ジップ開け閉めでブルゾンやショートモッズコートの様なデザインになり、かなりシルエットが変わります。

・特殊な製法で作り上げた横広と腕の太さなど立体的なシルエット。

大き目のサイズですので、男性はもちろんのこと女性にもダボッとした着こなしでお洒落に着ていただけると思います。

季節的に考慮してお安めに出品致します。

オンシーズンには恐らく着用するか委託に出しますので出品は取り下げるかもしれません。

ISSEY MIYAKE men

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ISSEY MIYAKE イッセイミヤケ80's ハイネックオーバーサイズショートモッズコートブルゾンカラー 霜降りグレーとても希少な1980年代のヴィンテージアーカイブです。ニブンノイチにて購入サイズフリー大き目実寸XL位はあります。着丈86肩幅68身幅79袖丈58年代物なので素材色合いなどの経年変化左袖内側に色濃くなっている部分がありますがコンディション良好です。ヴィンテージ古着にご理解いただける方のみ、宜しくお願いします。重厚感あるスウェットコットン素材で内側パイルで秋冬問わずレイヤードして着こなせるアイテムです。ジップ開け閉めでブルゾンやショートモッズコートの様なデザインになり、かなりシルエットが変わります。・特殊な製法で作り上げた横広と腕の太さなど立体的なシルエット。大き目のサイズですので、男性はもちろんのこと女性にもダボッとした着こなしでお洒落に着ていただけると思います。季節的に考慮してお安めに出品致します。オンシーズンには恐らく着用するか委託に出しますので出品は取り下げるかもしれません。ISSEY MIYAKE menZARA、URBAN RESEARCH、ADAM ET ROPE' 、IENA、snidel、CROON A SONG、nano・unverse、SHIPS、JOURNAL STANDARD、BEAUTY&YOUTH、UNITED ARROWS、ROPE' 、MARGARET HOWELL、Yohji Yamamoto、ALEXANDER WANG、Maison Margielaなど好きな方お勧めします。

