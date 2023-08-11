クリスマス特集2022 MICHEAL KORS JET SET TRAVEL ショルダーバッグ ショルダーバッグ

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MICHEAL KORSのアウトレット店で購入致しました。

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1回使用しましたがそれ以降使わない為出品しました。

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商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 未使用に近い

カラー グレー×ホワイトバッグ横幅：24cm高さ：15cmマチ：5cmショルダー：90cm重さ：280g間口：ファスナー開閉内部：オープンポケット×1 カード入れ×3ショルダー：取り外し、長さ調節不可D金具×2マルチポーチ横幅：9cm高さ：9cmマチ：1.5cm重さ：50gファスナー開閉取り外し可能AirPodsケース全長：9.5cmナスカン内径(最大)：W1.5cm×H0.8cmモチーフ：W7cm×H6cm×D2cm重さ：30gスナップボタン開閉取り外し可能 型番35S1GTVC3BMICHEAL KORSのアウトレット店で購入致しました。1回使用しましたがそれ以降使わない為出品しました。値下げ交渉可プロフィール閲覧お願いします。#マイケルコース #MICHEALKORS#バッグ #ショルダーバッグ#マルチケース #AirPods #AirPodsケース #AirPodsPro#AirPodsProケース

商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 未使用に近い

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