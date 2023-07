こちらにワンピースをまとめています

新品未使用 MILK GIGI コート ドレス ピンク

CAROLINA GLASER シャギーキャミワンピース ホワイト

着物リメイク Aラインシャツドレス



ホルターネック ロングドレス

胸下で切り替えて程よいボリューム感を持たせた、ヌキテパのワンピース。ハンカチーフヘムのように裾がエレガントに広がります。

things that matter ワンピース 黒

胸元にベース生地と同色の刺繍を施し、明るいカラーリングですが大人の女性でも着こなしやすいシックな印象を持ち合わせています。

rosymonster☆キルティングワンピース(白)

薄手のコットン素材でこれからの季節にぴったりの一品です。

GW値下げ!SALE☆enfoldロングスカート



マスタード色ワンピース

●ブランド: ヌキテパ

【丸林広奈×CASA FLINE】カーディガンセットドレス



☆美品☆ ポロラルフローレン ロングワンピース ドレス ノースリーブ 二次会 L

●状態: 【BC】ランク

【美品】ピンクハウス ブラウス+スカート/2023年 春/定価79,200-

使用感によるくすみあり。着用には問題ありません。

のだめカンタービレ ヨークランド ワンピース

【S】新品、未使用、デッドストックなど

ちー様

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

FINX TWILL STAND COLLAR/長袖ワンピース

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

《美品》グレースコンチネンタル♡シルク ワンピース

【C】使用感と部分的に多少ダメージや汚れあり

(m様専用)ファーファー キラキラドレス

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

MI@様 レコパン ロングワンピース 綿麻 試着のみ

※古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます

ヴェルメイユパーイエナ ツイルワンピース



9 ドゥーズィエムクラス コクーンワンピース ロング ゆったり 黒 ブラック

●サイズ: 表記 なし

snidel プリーツオーナメントプリントワンピース

平置き測定(cm)

新品 etoll.パーティードレスSサイズ

着丈:115

極美品*トリーバーチ シルク製 花柄 シャツワンピース ベルト付き

身幅:約58×2

新品 nest Robe ネストローブ ギャザーカシュクールワンピース

肩幅:ドルマンスリーブのため計測不可

フルーツフラワー柄ワンピ

ウエスト:48×2

her lip to Days Of Sunshine Dress M

袖丈:襟ぐりから36

HYKE ハイク シースルー シャツワンピース

※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ。

IENA シアープリーツスカート イエナ 新品 プラージュ



【極美品】*フレイアイディー* ビスチェニットコンビワンピース

●色 :グリーン

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヌキテパ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

