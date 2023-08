23年4月に購入、5月に1度だけ着用

【Lサイズ】

(ドレス)

着丈:132.5cm(ストラップ調節可能)

バスト:42.5~44.5cm

ウエスト:80~85cm

ヒップ:49.5cm

(ショートトップス)

着丈:23cm

裄丈:80.5cm

カラー···ブラック

袖丈···長袖

ドレスとチュールのショートトップスのレイヤードアイテム。

以前大人気だったベロアドレスを通年着られる生地にアップデートしました。

Iラインの美シルエットなドレスと、シアーなチュールトップスの相性が抜群。

ショートトップスは前後2WAYで着用が可能なのも嬉しいポイントです。

ドレスはパットが入っているためインナーの問題もなく着用でき、ストラップの調整も可能。

オケージョンはもちろん、キャミドレス単体はコーディネート次第でデイリーにもおすすめです。

着るだけでレディーライクな雰囲気を演出できる一着です。

(パットは前中心より取り外し可能です)

---------------------------------

透け感:(チュール)あり、(ドレス)なし

裏地:あり

伸縮性:ややあり

光沢感:なし

生地の厚さ:普通

--------------------------------

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

