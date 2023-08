入荷中 新品 NH X HELINOX . HANGAR (2023) テント/タープ

新品・未使用

グループテントとして使用するほか、寝室とリビングを分けて使用するなど、様々な使い方が出来るHELINOX製トンネル型テント。4本のストレートポールと、6個のX型ポールを使用し、ガイラインを張ることなく自立するヘリノックス独自の構造を採用。オリジナルのグレーカラーで染め上げ、フロント、サイドにブランドロゴをプリント。ヘリノックスとのコラボレーションモデル。

HELINOX tunnel tent can be used in a variety of ways, including group tent or as a separate bedroom and living room. 4 straight and 6 X-shaped poles are used to create an original HELINOX structure that stands independently without the need for guy lines. Dyed in original gray color with brand logo printed on front and sides. Collaboration model with Helinox.

▼SPEC

WIDTH4350(mm)×HEIGHT2000(mm)×DEPTH3000(mm)

PACKING SIZE : WIDTH800(mm)×HEIGHT300(mm)×DEPTH300(mm)

CAPACITY : ~6Person

WATER COLUMN : 1,500mm

231HXHXN-AC05

POLYESTER 100 / ALUMINUM

商品の情報 ブランド ネイバーフッド 商品の状態 新品、未使用

