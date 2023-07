ボッテガヴェネタ

【状 態】正規品新品未使用

【カラー】フレーム:ブラック

レンズ:ブラックグラデーション

【サイズ】

●レンズ幅:約5.5㎝

●フレーム縦幅:約5.3㎝

●鼻幅:約1.6cm

●テンプル長さ:約14.5cm

●参考定価 80,000円

※平置きで直線で採寸、多少の誤差はご容赦ください。

【付属品】

箱、保存用ケース、レンズクリーナー、カード

【生産国】・・・イタリア製

即買い大歓迎です(^-^)

素人保存ですので

細部まで状態を気にされる場合は購入をご遠慮下さい。

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

✨【まとめ同梱割引可】(お得です)✨

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

複数品をご購入いただく場合

発送方法によっては送料を安くできる場合がございます。

その分のお値引きが可能ですので

複数品ご落札いただく際は是非、購入前に必ずコメントにてご相談ください。

【注意事項】

✅プロフィール欄をご覧ください。✅

◉フォローして頂いた方には、割引させて頂きます。

◉フォロー割をご希望の方は必ず購入前に

フォローしましたとコメント下さい(╹◡╹)

レンズ形···ウェリントン

カラー···ブラック

素材···プラスチック

#ボッテガヴェネタ

#サングラス

#父の日

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 新品、未使用

