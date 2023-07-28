お知らせ ログイン 会員登録 出品
少し豊富な贈り物 BALENCIAGA バレンシアーガ　バック　レディース トートバッグ

商品の説明

昨年、札幌丸井デパートで購入して、2.3回ほど使用しましたが、
MARGARET HOWELL マーガレットハウエル レザー トートバッグ 牛革
その後使う事もなかったので出品します。
【美品】 MM6 エムエムシックス　メゾンマルジェラ メッシュトートバッグ
今人気のあるデザインで、お買い得なお値段設定にしてますので、ご興味のある方は是非どうぞ。

COACH トートバッグ91170

商品の情報

ブランドバレンシアガバッグ
商品の状態目立った傷や汚れなし

新品未使用☆タグ付き《russet》《底板つき》たためるバッグ

エルメス　HERMES ガーデンパーティーPM ネゴンダ　エトゥープ　トート

【美品レア】ケイトスペード レザートート ピンク×ホワイト

5435. patti patti パイソン クロコダイル レザトートバッグ

PRADA カナパ　ストライプ　Sサイズ　2way ハンドバッグ トートバッグ

極美品✨ TOD'S トッズ トートバッグ ハンドバッグ キャンバス エナメル
昨年、札幌丸井デパートで購入して、2.3回ほど使用しましたが、その後使う事もなかったので出品します。今人気のあるデザインで、お買い得なお値段設定にしてますので、ご興味のある方は是非どうぞ。

商品の情報

ブランドバレンシアガバッグ
商品の状態目立った傷や汚れなし

少し豊富な贈り物 BALENCIAGA バレンシアーガ　バック　レディース トートバッグ

1分钟前

少し豊富な贈り物 BALENCIAGA バレンシアーガ　バック　レディース トートバッグ

¥93,000 ¥49,290

(税込) 送料込み
9
14
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

2df8f

 1484

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (14)

2df8f
少し豊富な贈り物 BALENCIAGA バレンシアーガ　バック　レディース トートバッグ 少し豊富な贈り物 BALENCIAGA バレンシアーガ　バック　レディース トートバッグ

バレンシアガ BALENCIAGA レディース 鞄 バッグ カーフスキン使用 クロコ型押しレザー・BALENCIAGAロゴプリント・ショルダーストラップ付マイクロバッグ

バレンシアガ BALENCIAGA レディース 鞄 バッグ カーフスキン使用 クロコ型押しレザー・BALENCIAGAロゴプリント・ショルダーストラップ付マイクロバッグ


楽天市場】BALENCIAGA バレンシアガ ミニ ショルダーバッグ レディース

楽天市場】BALENCIAGA バレンシアガ ミニ ショルダーバッグ レディース


バレンシアガ BALENCIAGA レディース 鞄 バッグ カーフスキン使用

バレンシアガ BALENCIAGA レディース 鞄 バッグ カーフスキン使用


BALENCIAGA バレンシアガ ミニ ショルダーバッグ レディース 669537 15Y47 1000 | s-select

BALENCIAGA バレンシアガ ミニ ショルダーバッグ レディース 669537 15Y47 1000 | s-select


バレンシアガ BALENCIAGA バッグ ショルダーバッグ クラッチバッグ リーシュ ミニバッグ ブラック レディース BALENCIAGA 658781 2UQJY 1000 （ブラック）

バレンシアガ BALENCIAGA バッグ ショルダーバッグ クラッチバッグ リーシュ ミニバッグ ブラック レディース BALENCIAGA 658781 2UQJY 1000 （ブラック）


バレンシアガ ヴィル カメラバッグXS カーフ レディースショルダーバッグ, ブラック【中古】

バレンシアガ ヴィル カメラバッグXS カーフ レディースショルダーバッグ, ブラック【中古】


バレンシアガ BALENCIAGA バッグ ショルダーバッグ クラッチバッグ リーシュ ミニバッグ ブラック レディース BALENCIAGA 658781 2UQJY 1000 （ブラック）

バレンシアガ BALENCIAGA バッグ ショルダーバッグ クラッチバッグ リーシュ ミニバッグ ブラック レディース BALENCIAGA 658781 2UQJY 1000 （ブラック）

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 少し豊富な贈り物 BALENCIAGA バレンシアーガ　バック　レディース トートバッグ
© www.inba.net, Inc.