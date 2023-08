★希少品★ CASIO デジタルカメラ EXILIM EX10BE

CASIO デジタルカメラ EXILIM EX10BE プレミアムブラケティング 3.5型チルト液晶 1210万画素 EX-10BE ブルーブラック

◆商品の状態◆

動作確認済み。

通常使用によるスレ、キズ等がありますが

キレイな商品です。

詳しくは画像をご覧ください。

高性能なレンズを使っていますので、非常に写りが綺麗です。

◆メンテナンス項目◆

アルコール清掃済み。

◆付属品◆

・本体

・純正バッテリー

・USBケーブル

★商品説明★

CASIO HIGH SPEED EXILIM EX-10BE

CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT

HDMI端子数(新): 1

SDカード対応種類: SDXC

WiFi: WiFi内蔵

color: BLACK

センサーサイズ: 1/1.7 型

センサーサイズ(新): 1/1.7型以上1型未満

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

メモリカード対応種類: SDXC

モニタ有

光学ズームクラス別: 3.5〜4.4倍

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 1920X1080

可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター

手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式+電子式

撮像素子種類: CMOS

総画素数クラス別3: 601万画素以上

静止画有効画素数・クラス別: 1151〜1250万画素

★確認必須事項★

※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。

画像を参照の上、御入札下さい。

※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。

※プチプチなどに包んでの梱包を行います。

※こちらの商品は1点物となります。

※他サイトへの併売を行なっている為、予告無く商品が削除される場合がありますので、ご注意ください。

#カシオ

#Casio

#デジカメ

#高性能

#希少

#キヤノン

#OLYMPUS

#SONY

商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 やや傷や汚れあり

