NATURAL by FOXEYの

(ナチュラルバイフォクシー)

リネンワンピースです♩

これからの暑い季節に涼しいリネン素材♡

裾は牛革になっているので高級感があります!

お子様の行事やそのほかイベント、

プライベートのお出かけにもお勧めできる

万能ワンピースになります☺︎

【色】

ベージュ

アイボリー

【素材】

麻100%

(裾:牛革)

【サイズ】

38

Mと設定させていただいております。

詳細は画像または下記にてご確認ください。

<平置き>

身丈:83.5

身幅:36

肩幅:35.5

測ってほしい箇所がありましたらコメントくださいませ!

✴︎素人採寸の為 多少の誤差はご容赦下さい

【付属品】

なし

【状態】

傷、ほつれ、汚れなく綺麗な状態です

✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼

お値段はご相談ください!

大幅なお値下げは難しいですが、

出来る限り頑張らせていただきます。

お時間ありましたら、

↓↓↓ぜひご覧いただけると嬉しいです♩

#ぽんするshops

#ぽんする価格相談◎

✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼

水濡れ対策&簡易包装にて発送させていただきます。

御了承頂ける方のご購入をお願い致します。

⚠︎自宅保存、素人保管です。

型崩れ・写真に写らないようなスレや傷があることをあらかじめご了承下さい。

また、中古品ですのでニオイに敏感な方はご遠慮ください。

⚠︎必ずプロフィールをご覧ください。

✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼

【日本製】ナチュラルバイフォクシー

『リネン ノースリーブワンピース』

28893-S0F0101T

ナチュラルバイフォクシー NATURAL by FOXEY エレガンスリネンクール ノースリーブワンピース ひざ丈 膝丈 切替 38 ベージュ 黒 ブラック 春夏

イベント 行事 エレガンス ワンピース

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナチュラルバイフォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NATURAL by FOXEYの(ナチュラルバイフォクシー)リネンワンピースです♩これからの暑い季節に涼しいリネン素材♡裾は牛革になっているので高級感があります!お子様の行事やそのほかイベント、プライベートのお出かけにもお勧めできる万能ワンピースになります☺︎【色】ベージュアイボリー【素材】麻100%(裾:牛革)【サイズ】38Mと設定させていただいております。詳細は画像または下記にてご確認ください。<平置き>身丈:83.5身幅:36肩幅:35.5測ってほしい箇所がありましたらコメントくださいませ!✴︎素人採寸の為 多少の誤差はご容赦下さい【付属品】なし【状態】傷、ほつれ、汚れなく綺麗な状態です✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼お値段はご相談ください!大幅なお値下げは難しいですが、出来る限り頑張らせていただきます。お時間ありましたら、↓↓↓ぜひご覧いただけると嬉しいです♩ #ぽんするshops#ぽんする価格相談◎✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼水濡れ対策&簡易包装にて発送させていただきます。御了承頂ける方のご購入をお願い致します。⚠︎自宅保存、素人保管です。 型崩れ・写真に写らないようなスレや傷があることをあらかじめご了承下さい。 また、中古品ですのでニオイに敏感な方はご遠慮ください。⚠︎必ずプロフィールをご覧ください。✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【日本製】ナチュラルバイフォクシー『リネン ノースリーブワンピース』28893-S0F0101Tナチュラルバイフォクシー NATURAL by FOXEY エレガンスリネンクール ノースリーブワンピース ひざ丈 膝丈 切替 38 ベージュ 黒 ブラック 春夏 イベント 行事 エレガンス ワンピース

