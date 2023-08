COGTHEBIGSMOKE/コグ ザ ビッグスモーク

JUMPSUIT ジャンプスーツ

【未使用タグ付】

カットアウトジャンスカ ネイビー



※ベージュやカーキの画像は色違いです

●色 COAL

(ネイビーも入ったような濃いグレー系の色です)

●サイズ フリーサイズ

●定価 ¥35,200(税込)

ロングスカートのドレスのように見えるジャンプスーツです。

ウエストの両サイドに紐があり、締め具合や巻き方で雰囲気が少し変わります(画像5枚目)。

購入後、ずっと袋に入ったままクローゼットに置いてありました。着用していないため、出品します。

最後の3枚の画像が出品のお品です。

未使用タグ付きですが、自宅保管のあったものです。

ご了承いただける方のみ、購入ください。

以下、商品説明の抜粋です

バッテンリボンが可愛いワンピース

…

ペットボトルのプラスチック再利用で生まれた SUSTAINABLEなポリエステル100%の素材は、しわになりにくく、冷たいタッチで少し落ち感が良く、意外にもエッジのあるクールな印象に。

紐の巻き方によって 3wayで楽しめるのも嬉しいポイント

…

Sustainaプリントプリーツワンピース 23春夏



よろしくお願いします。

即購入可です。

※お値下げコメントはお控えください。

#COGTHEBIGSMOKE

#コグザビッグスモーク

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド コグザビッグスモーク 商品の状態 新品、未使用

COGTHEBIGSMOKE/コグ ザ ビッグスモークJUMPSUIT ジャンプスーツ【未使用タグ付】※ベージュやカーキの画像は色違いです●色 COAL (ネイビーも入ったような濃いグレー系の色です)●サイズ フリーサイズ●定価 ¥35,200(税込)ロングスカートのドレスのように見えるジャンプスーツです。ウエストの両サイドに紐があり、締め具合や巻き方で雰囲気が少し変わります(画像5枚目)。購入後、ずっと袋に入ったままクローゼットに置いてありました。着用していないため、出品します。最後の3枚の画像が出品のお品です。未使用タグ付きですが、自宅保管のあったものです。ご了承いただける方のみ、購入ください。以下、商品説明の抜粋です…ペットボトルのプラスチック再利用で生まれた SUSTAINABLEなポリエステル100%の素材は、しわになりにくく、冷たいタッチで少し落ち感が良く、意外にもエッジのあるクールな印象に。紐の巻き方によって 3wayで楽しめるのも嬉しいポイント…よろしくお願いします。即購入可です。※お値下げコメントはお控えください。#COGTHEBIGSMOKE#コグザビッグスモーク

