こちらは1956年製のベルギー軍 ブラッシュストロークカモ オーバーパンツです

ポケットは両サイドと左側にカーゴポケットが1つ付いております

ウエストのコードで絞ってサイズ調節が可能です

デッドストックではないですかブラッシュカモの個体の中でも色残りが良く裾のドローコード、ウエストのドローコード共にきっちり残存しております

ボタンもウエスト内側のサスペンダーボタン、ボタンフライのボタン全てオリジナルで欠損しておりません

〈サイズ〉

ウエスト:50cm

股上:34cm

股下:80cm

総丈:114cm

裾幅:25cm

イギリス軍のパンツを元に作られたと言われているこちらのパンツはブラシで描いた様な独特なカモフラージュパターンが特徴で生地はベンタイルの様な素材で非常に丈夫な作りになっています。

所々細かなリペアがあります

ヴィンテージ vintage Vtg ミリタリー military

イギリス軍 british army uk army raf

フランス軍 french army ドイツ軍 german army

アメリカ軍 us army スウェーデン軍 swedish army

イタリア軍 italian army ベルギー軍 belgian army

m65 m42 m47 m52 m51

アナトミカ anatomica オーベルジュ AUBERGE

neat m47 m-47 M47 M-47 オールド 古着 米国製 USA製made in USA アメリカ製、ヨーロッパ、ミリタリア、アメリカ軍、米軍、ドイツ軍、スウェーデン軍、イギリス軍、フランス軍、ロシア軍、チェコ軍、イタリア軍、ベルギー軍、オランダ軍、スウェーデン軍、スイス軍、旧ソ連 カナダ軍 オーストラリア軍デッドストック、自衛隊 菅田将暉 軍物, ユーロ古着 ブラックモールスキン, Vtgフィッシュテール、ジャングルファティーグ、ゆーみん&きうてぃ ハズム,50s 60s 70s 80s 90s 90年代 カーゴパンツ m51 M47 M65 後期 前期 M52 m-52 M-52 昔のヴィンテージであるため、保管時の若干のよごれダメージがある個体もございます。神経質な方はご購入をお控えください。ヴィンテージにご理解ある方のみご購入をお待ちしております

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

