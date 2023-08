CDマスターシリーズ ジミ・ヘンドリックス(Jimi Hendrix)

中野重夫

ドレミ楽譜出版

※経年による箱の歪みやヤケがございます。

【以下引用文】

ロックギタリストなら一度は弾いた事がある名曲

「ジョニ・B・グッド」を天才ジミ・ヘンドリックスの ヴァージョン (オリジナルはもちろんチャック・ベリ 一) でマスターしよう!!講師は御存じジミ・ヘンそっ くりNo.1の中野シゲオ氏, しかも演奏はシゲオ&ロー ル・オーヴァーとくれば、まるでジミ・ヘンが生き返 って君にレッスンしてくれるようなもんだ。

奏法解説 テキストとCDとの併用で完璧コピーにチャレンジ!!

1 チューニング

2 エキサイティング・プレイ

3 歌無しマイナス・ワン

4 スロー・ヴァージョン

5 歌入り完全コピー

6 歌入りマイナス・ワン

#ジョニー・B・グッド #中野シゲオ #ジミヘン #ジミ・ヘンドリックス

ジミ・ヘンドリックス ジョニー・B・グッド

#中野重夫 #中野シゲオ #ジミーヘンドリックス #ジミヘンドリックス

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

