訳あり Potter 希少‼️Harry Sirius 2112 movie Black Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

supreme Naomi Tee シュプリーム ナオミ Tシャツ ホワイト

商品名希少‼️Harry Potter Sirius Black movie 映画 00s 90s

ポイントHarry PotterのSirius BlackTshirt。

あまり見かけないかと!しっかりオフィシャルタグついてます。

ブラックボディにグリーンはめちゃくちゃ良いカラーリングですね。良い感じでフェードしてます

古着は一期一会。今後出会うこともないでしょう!

この機会にぜひ!

状態 中古

⚫サイズL

着丈68cm 肩幅57cm 身幅58cm 袖丈19cm

ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ!

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

