新発売 マンウィズ スニーカー

マンウィズとEmericaのコラボスニーカーです

コレクションしてましたが、履くことが無く出品です

箱は1か所折れが若干あります。又靴の裏の角のところに購入時から白いのが付いていました。いずれも画像にてご確認下さい。

靴は未使用です

ステッカーも同封されていたため、そのまま同封しています。

サイズは24.5cmです

カラー...ブラック

スニーカー型...ローカット

履き口...紐

素材...キャンバス

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

#マンウィズ

#MAN WITH A MITION

#MWAM

#Emerica

#マンウィズスニーカー

#マンウィズコラボ

メインカラー...ブラックメインカラー...ブラック

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド エメリカ 商品の状態 新品、未使用

