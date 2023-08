新発売の 即日発送！美品 yori ベスト ジレ シャツ/ブラウス(七分/長袖)

定価…29700円

カラー:ネイビー

サイズ:38

【material】

伸縮性:あり

光沢感:微光沢

透け感:なし

生地の厚さ:やや厚地

裏地:なし

【quality】

表地:トリアセテート66%

ポリエステル34%

別生地:ポリエステル100%

パイピング:ポリエステル100%

■手洗い可

※タンブラー乾燥はお避けください。

※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。

※洗濯で多少縮みます

【size】

38

着丈(センターバック~後裾) 70cm

着丈(ネックポイント~前裾) 73cm

身幅 51.5cm

肩幅 38.5cm

一回のみの着用で美品ですが、自宅保管の為、完璧を求める方、神経質の方はご遠慮ください。

最後まで気持ちの良いお取引を心がけておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

yori

ジャーナルスタンダード

カデュネ

ユナイテッドアローズ

INDIVI

IENA

ビューティーアンドユース

ノーリーズ

SHIPS

ユナイテッドアローズ

カージュ

ドゥロワー

トゥモローランド

アルページュストーリー

アダムエロペ

スピックアンドスパン

クラネ

エレンディーク

イエナ

ヴェルメイユパーイエナ

ビームス

バーニーズニューヨーク

トレフルプラスワン

ella

マチャット

ヨリ

アンミヌ

エンフォルド

商品の状態 目立った傷や汚れなし

