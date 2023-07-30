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贈る結婚祝い LUMIX パナソニック G 12-35mm VARIO X レンズ(単焦点)

商品の説明

パナソニック LUMIX G X VARIO 12-35mm F2.8 ASPH. POWER O.I.S.
【4/25まで値下げ】sigma 単焦点レンズ 30mm f1.4 ニコン f

【未使用】ニコン Nikon マウントアダプター FTZ II
数年前に購入して使用しておりました。
七工匠　7Artisans 60mm F2.8 II Macro Xマウント
ズームリングのゴムがありませんが、これは水中ハウジングで使用するために外したものです。
◎前期 美品◎8枚玉◎ Super Takumar 50mm F1.4 L670
動作には影響がありませんが、気になる方はメーカーからパーツを取り寄せるか、非純正品をご購入された方が良いと思います。
NIKKOR-S.C AUTO 55mm f1.2
もちろん、水中撮影での水没などは一切ありません。
PENTAX Super-Takumar 24mm f/3.5 広角レンズ
防湿庫で保管をしておりました。
Mir-1B 37mm F2.8 オールドレンズ マウントアダプター付

シグマ　MACRO 105mm F2.8 EX DG ペンタックス用
上記をご理解のうえ、ご購入をお願いいたします。

コンタックス CONTAX Planar 50mm F1.4 MMJ #1170

商品の情報

商品のサイズマイクロフォーサーズマウント
商品の状態目立った傷や汚れなし

Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm F1.8G おまけ付

フジノンレンズ XF35mmf1.4 R

25mm F1.8 グリーン　マニュアルレンズ

単焦点 レンズ　キャノン　Canon EF50mm F1.8 ii ボケ味

AI AF Micro Nikkor 105mm F2.8D

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シグマ 40mm F1.4 DG HSM | Sony E-mount シグマ

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パナソニック LUMIX G X VARIO 12-35mm F2.8 ASPH. POWER O.I.S.数年前に購入して使用しておりました。ズームリングのゴムがありませんが、これは水中ハウジングで使用するために外したものです。動作には影響がありませんが、気になる方はメーカーからパーツを取り寄せるか、非純正品をご購入された方が良いと思います。もちろん、水中撮影での水没などは一切ありません。防湿庫で保管をしておりました。上記をご理解のうえ、ご購入をお願いいたします。

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商品のサイズマイクロフォーサーズマウント
商品の状態目立った傷や汚れなし

贈る結婚祝い LUMIX パナソニック G 12-35mm VARIO X レンズ(単焦点)

37分钟前

贈る結婚祝い LUMIX パナソニック G 12-35mm VARIO X レンズ(単焦点)

¥28,000 ¥15,680

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LUMIX G X VARIO 12-35mm F2.8 II ASPH. POWER O.I.S.が販売終了

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