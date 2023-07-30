贈る結婚祝い LUMIX パナソニック G 12-35mm VARIO X レンズ(単焦点)

パナソニック LUMIX G X VARIO 12-35mm F2.8 ASPH. POWER O.I.S.

【4/25まで値下げ】sigma 単焦点レンズ 30mm f1.4 ニコン f



【未使用】ニコン Nikon マウントアダプター FTZ II

数年前に購入して使用しておりました。

七工匠 7Artisans 60mm F2.8 II Macro Xマウント

ズームリングのゴムがありませんが、これは水中ハウジングで使用するために外したものです。

◎前期 美品◎8枚玉◎ Super Takumar 50mm F1.4 L670

動作には影響がありませんが、気になる方はメーカーからパーツを取り寄せるか、非純正品をご購入された方が良いと思います。

NIKKOR-S.C AUTO 55mm f1.2

もちろん、水中撮影での水没などは一切ありません。

PENTAX Super-Takumar 24mm f/3.5 広角レンズ

防湿庫で保管をしておりました。

Mir-1B 37mm F2.8 オールドレンズ マウントアダプター付



シグマ MACRO 105mm F2.8 EX DG ペンタックス用

上記をご理解のうえ、ご購入をお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パナソニック LUMIX G X VARIO 12-35mm F2.8 ASPH. POWER O.I.S.数年前に購入して使用しておりました。ズームリングのゴムがありませんが、これは水中ハウジングで使用するために外したものです。動作には影響がありませんが、気になる方はメーカーからパーツを取り寄せるか、非純正品をご購入された方が良いと思います。もちろん、水中撮影での水没などは一切ありません。防湿庫で保管をしておりました。上記をご理解のうえ、ご購入をお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

コンタックス CONTAX Planar 50mm F1.4 MMJ #1170Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm F1.8G おまけ付フジノンレンズ XF35mmf1.4 R25mm F1.8 グリーン マニュアルレンズ単焦点 レンズ キャノン Canon EF50mm F1.8 ii ボケ味AI AF Micro Nikkor 105mm F2.8D超美品 ニコン AF MICRO NIKKOR 105 f2.8 D C169シグマ 40mm F1.4 DG HSM | Sony E-mount シグマSIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM Canon用