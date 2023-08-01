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訳あり ★しゅう様　専用★コロナ　ウインドエアコン　CW-1622R-WS エアコン

商品の説明

コロナ　ウインドエアコン　CW-1622R-WS
【極美品】NAKATOMI●移動式エアコン●MAC-20 ver.3●2021年

RAS-AJ22D HITACHIルームエアコン　K Ta様専用
2022年に購入し、数回使用し、その後保管していました。
【中古】富士通 エアコン 2.2kw AS-R22G (28548)
目立った傷などはありませんが、中古品ですのでご理解ください。
福岡市内取付料金込み　パナソニック エアコン本体　2020年　6畳タイプ

KAW-1682
✴付属品は無いものがあります。
CORONA CW-1619(WS) ウィンドウ　エアコン　窓用冷房　コロナ
(写真8枚目参照、赤線のものがありません)
【中古】R▲シャープ エアコン 4.0kw AY-G40S (28729)

美品　移動式エアコン　ポータブルクーラー　2022年製　JL-MAC-02
✴戸側パッキン①と、柱側パッキン②は取付の際に切り込みを入れましたので、切り込みが入っている状態です。
ダイキン2019年モデル14畳用基本工事費＆リサイクル料金込み‼️
(写真3枚目参照・写真7枚目部品一覧参照)
1634 三菱　RC(PAR-FL-M)　エアコン　リモコン　業務

ユアサ　どこでもエアコン　YNMC-5B 2020年製

【中古】東芝 ルームエアコン 2.2kw RAS-225SP (28784)
◆メーカー:コロナ CORONA
山善　日動工業 ポータブルスポットクーラー YNC-A160
◆品名:ウインドエアコン リララ ReLaLa 窓用エアコン 冷房専用 4〜6畳 シェルホワイト
TOSHIBA 東芝 エアコン RAS-2257V (W) 6畳用 G714
◆品番:CW-1622R-WS (CW1622RWS)
ecoflow wave ＋専用バッテリー　ポータブルクーラー　エコフロー
◆サイズ:高さ750×幅335×奥行240mm
広電 移動式クーラー ノンドレン方式 冷房 送風 除湿 KEP252R
◆重量:21.0kg
1601 DAIKIN　ダイキン　BRC4C102 エアコン　リモコン　業務
◆畳数目安
日立エアコン 白くまくん RAS-D28K-W 100V 10畳用 2020年製
・50Hz:4〜6畳
スポットクーラー スポットエアコン 工事不要　8.3畳対応　新品未使用
・60Hz:4.5〜7畳
神奈川県内は無料工事、配送付き、室外機セット)[1340]ダイキン20畳 保証あ
◆能力/消費電力
洲崎さん様専用 ナカトミ ポータブルクーラー 0830み8 220 M
・50Hz:1.4kW/550W
RAS-EC40T2！日立！エアコン！室内機
・60Hz:1.6kW/635W
ペアコイル　2巻
◆工事不要。窓に簡単取り付け
GEX 水槽用クーラー
◆ノンドレン(ドレンホース不要)
在庫僅少 CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 2
◆アルミ製標準窓枠同梱
こと様専用　コロナ　窓用エアコン　CW-1615 corona
◆液晶リモコン本体収納可能

サカイ様専用　スポットエアクーラー　2021年度製 【IFD-841】

商品の情報

ブランドコロナ
商品の状態やや傷や汚れあり

ポータブルミニクーラー　PMC-8A　動作品

保証付！三菱霧ヶ峰エアコン12畳用☆2018☆M75

ダイキン2018年モデル12畳用 基本工事費＆リサイクル料金込み‼️

★しゅう様　専用★コロナ　ウインドエアコン　CW-1622R-WS

新生活応援！　2019年製　コロナ　ルームエアコン　CSH-N2218R

THREEUP スリーアップ　スポットエアクーラー　SC-Y2117

2020年式 ハイアール Haier JA-16U 窓付エアコン

【新品✨】RIAIR YHA-S25M-W ヤマダオリジナル エアコン 10畳

HITACHI エアコン 白くまくん RAS-YX63J2 20畳用 室内機①
コロナ　ウインドエアコン　CW-1622R-WS2022年に購入し、数回使用し、その後保管していました。目立った傷などはありませんが、中古品ですのでご理解ください。✴付属品は無いものがあります。(写真8枚目参照、赤線のものがありません)✴戸側パッキン①と、柱側パッキン②は取付の際に切り込みを入れましたので、切り込みが入っている状態です。(写真3枚目参照・写真7枚目部品一覧参照)◆メーカー:コロナ CORONA◆品名:ウインドエアコン リララ ReLaLa 窓用エアコン 冷房専用 4〜6畳 シェルホワイト◆品番:CW-1622R-WS (CW1622RWS)◆サイズ:高さ750×幅335×奥行240mm◆重量:21.0kg◆畳数目安・50Hz:4〜6畳・60Hz:4.5〜7畳◆能力/消費電力・50Hz:1.4kW/550W・60Hz:1.6kW/635W◆工事不要。窓に簡単取り付け◆ノンドレン(ドレンホース不要)◆アルミ製標準窓枠同梱◆液晶リモコン本体収納可能

商品の情報

ブランドコロナ
商品の状態やや傷や汚れあり

訳あり ★しゅう様　専用★コロナ　ウインドエアコン　CW-1622R-WS エアコン

13分钟前

訳あり ★しゅう様　専用★コロナ　ウインドエアコン　CW-1622R-WS エアコン

¥23,500 ¥13,160

(税込) 送料込み
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訳あり ★しゅう様　専用★コロナ　ウインドエアコン　CW-1622R-WS エアコン 訳あり ★しゅう様　専用★コロナ　ウインドエアコン　CW-1622R-WS エアコン

楽天市場】冷房専用ウインドエアコン（窓用エアコン） CW-1622R(WS

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コロナ(Corona) 【工事不要】 ウインドエアコン Relala 窓用エアコン (冷房専用タイプ) 除湿 送風 タイマー機能 リモコン付 シェルホワイト CW-1622R(WS)

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冷房専用ウインドエアコン（窓用エアコン） CW-1622R(WS) CORONA（コロナ） シェルホワイト | オアシスプラス

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