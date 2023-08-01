訳あり ★しゅう様　専用★コロナ　ウインドエアコン　CW-1622R-WS エアコン

コロナ ウインドエアコン CW-1622R-WS

【極美品】NAKATOMI●移動式エアコン●MAC-20 ver.3●2021年



RAS-AJ22D HITACHIルームエアコン K Ta様専用

2022年に購入し、数回使用し、その後保管していました。

【中古】富士通 エアコン 2.2kw AS-R22G (28548)

目立った傷などはありませんが、中古品ですのでご理解ください。

福岡市内取付料金込み パナソニック エアコン本体 2020年 6畳タイプ



KAW-1682

✴付属品は無いものがあります。

CORONA CW-1619(WS) ウィンドウ エアコン 窓用冷房 コロナ

(写真8枚目参照、赤線のものがありません)

【中古】R▲シャープ エアコン 4.0kw AY-G40S (28729)



美品 移動式エアコン ポータブルクーラー 2022年製 JL-MAC-02

✴戸側パッキン①と、柱側パッキン②は取付の際に切り込みを入れましたので、切り込みが入っている状態です。

ダイキン2019年モデル14畳用基本工事費＆リサイクル料金込み‼️

(写真3枚目参照・写真7枚目部品一覧参照)

1634 三菱 RC(PAR-FL-M) エアコン リモコン 業務



ユアサ どこでもエアコン YNMC-5B 2020年製



【中古】東芝 ルームエアコン 2.2kw RAS-225SP (28784)

◆メーカー:コロナ CORONA

山善 日動工業 ポータブルスポットクーラー YNC-A160

◆品名:ウインドエアコン リララ ReLaLa 窓用エアコン 冷房専用 4〜6畳 シェルホワイト

TOSHIBA 東芝 エアコン RAS-2257V (W) 6畳用 G714

◆品番:CW-1622R-WS (CW1622RWS)

ecoflow wave ＋専用バッテリー ポータブルクーラー エコフロー

◆サイズ:高さ750×幅335×奥行240mm

広電 移動式クーラー ノンドレン方式 冷房 送風 除湿 KEP252R

◆重量:21.0kg

1601 DAIKIN ダイキン BRC4C102 エアコン リモコン 業務

◆畳数目安

日立エアコン 白くまくん RAS-D28K-W 100V 10畳用 2020年製

・50Hz:4〜6畳

スポットクーラー スポットエアコン 工事不要 8.3畳対応 新品未使用

・60Hz:4.5〜7畳

神奈川県内は無料工事、配送付き、室外機セット)[1340]ダイキン20畳 保証あ

◆能力/消費電力

洲崎さん様専用 ナカトミ ポータブルクーラー 0830み8 220 M

・50Hz:1.4kW/550W

RAS-EC40T2！日立！エアコン！室内機

・60Hz:1.6kW/635W

ペアコイル 2巻

◆工事不要。窓に簡単取り付け

GEX 水槽用クーラー

◆ノンドレン(ドレンホース不要)

在庫僅少 CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 2

◆アルミ製標準窓枠同梱

こと様専用 コロナ 窓用エアコン CW-1615 corona

◆液晶リモコン本体収納可能

商品の情報 ブランド コロナ 商品の状態 やや傷や汚れあり

コロナ ウインドエアコン CW-1622R-WS2022年に購入し、数回使用し、その後保管していました。目立った傷などはありませんが、中古品ですのでご理解ください。✴付属品は無いものがあります。(写真8枚目参照、赤線のものがありません)✴戸側パッキン①と、柱側パッキン②は取付の際に切り込みを入れましたので、切り込みが入っている状態です。(写真3枚目参照・写真7枚目部品一覧参照)◆メーカー:コロナ CORONA◆品名:ウインドエアコン リララ ReLaLa 窓用エアコン 冷房専用 4〜6畳 シェルホワイト◆品番:CW-1622R-WS (CW1622RWS)◆サイズ:高さ750×幅335×奥行240mm◆重量:21.0kg◆畳数目安・50Hz:4〜6畳・60Hz:4.5〜7畳◆能力/消費電力・50Hz:1.4kW/550W・60Hz:1.6kW/635W◆工事不要。窓に簡単取り付け◆ノンドレン(ドレンホース不要)◆アルミ製標準窓枠同梱◆液晶リモコン本体収納可能

商品の情報 ブランド コロナ 商品の状態 やや傷や汚れあり

サカイ様専用 スポットエアクーラー 2021年度製 【IFD-841】ポータブルミニクーラー PMC-8A 動作品保証付！三菱霧ヶ峰エアコン12畳用☆2018☆M75ダイキン2018年モデル12畳用 基本工事費＆リサイクル料金込み‼️★しゅう様 専用★コロナ ウインドエアコン CW-1622R-WS新生活応援！ 2019年製 コロナ ルームエアコン CSH-N2218RTHREEUP スリーアップ スポットエアクーラー SC-Y21172020年式 ハイアール Haier JA-16U 窓付エアコン【新品✨】RIAIR YHA-S25M-W ヤマダオリジナル エアコン 10畳HITACHI エアコン 白くまくん RAS-YX63J2 20畳用 室内機①