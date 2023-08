・送料無料 ポールスミス PAUL SMITH リュックサック バックパック デイパック バッグ 鞄 巾着 サイドジップ ナイロン レザー カーキ系 メンズ レディース

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【ランク】

AB

ランク表

【S】未使用・数回使用程度の超美品

【A】ほとんど使用感のない状態の良い美品

【AB】使用感の少ない良品

【B】多少の使用感が見られる一般的な中古品

【BC】傷・汚れがあり使用感を感じるUSED品

【C】傷・汚れなどが多く見受けられる難有品

【D】ジャンク品

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【状態】

表面

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【●】-なし【 】

角部分

大【 】- 中【 】- 小【●】- 極小【 】-なし【 】

持ち手部分

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【●】-なし【 】

金具部分

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【●】-なし【 】

内側

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【●】-なし【 】

ストラップ

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【●】-なし【 】

その他・備考

【 】

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【表記サイズ】

-

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【実寸サイズ】

縦40cm

横29cm

マチ16cm

持ち手24cm

ストラップ63-81.5cm

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【素材】

ナイロン レザー

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【詳細】

外ポケット×1

内ポケット×1

※付属品は基本的には写真に写っている物のみとなります。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Favori管理番号・03-23052204-6008

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ご購入いただく前に一度プロフィールをご覧いただけましたらと思います。

当方、古物許可証の保有者になります。

こちらのお品は「香川県古物卸売市場」のブランドオークションにて購入したものになりますので安心して ご検討お願いいたします。

※鑑定士による真贋鑑定を受けたものになりますが、万が一 真贋が疑わしいものがありましたら返品受け付けますのでご連絡いただけましたらと思います。

商品の情報 ブランド ポールスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

