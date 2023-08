数年前に古着屋にて購入し数回着用しておりました。

保温性抜群 RRL サウスウエスタン調 フードファー付き フリースジャケット



背中に穴あきあり、お腹辺り、袖リブに気にならない程度の汚れあり。

Polo sport

表記はLサイズですが着用感はXLサイズくらいです。実寸を参照下さい。

USA製

90%コットン

10%ポリエステル

肩幅52.5センチ

身幅66.5センチ

身丈67.5センチ

多少の誤差はご了承願います。

チャンピオン

champion

リバースウィーブ

us navy

usma

usmc

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

数年前に古着屋にて購入し数回着用しておりました。背中に穴あきあり、お腹辺り、袖リブに気にならない程度の汚れあり。表記はLサイズですが着用感はXLサイズくらいです。実寸を参照下さい。USA製90%コットン10%ポリエステル肩幅52.5センチ身幅66.5センチ身丈67.5センチ多少の誤差はご了承願います。チャンピオンchampionリバースウィーブus navyusmausmc

