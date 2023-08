・定価 ¥17,000

amerge 2way ribbon pants

・試着のみ新品

・タグ付き

・JP…L size

・ウエスト:66/ヒップ:94/パンツ丈:99/股下:68 (他サイトより)

ディアリウム ラップパンツ



165cm/52kg/B:84/W:67/H:90の私が履くと、オーバーサイズ。長さは良かったですが、ダボっとしていました。

ウエストの紐が太め。履き心地は抜群です◎その他ご不明な点ございましたら、気軽にコメントください。

※お値下げ不可

※24h以内に発送可能

※他サイズ、セットアップのパーカーも出品中

----------------

【アディダス公式ショップ】自然に配慮して作られた、ソフトで快適なスウェットパンツ。

簡単に心地よくなりたいなら。このadidas by Stella McCartneyのスウェットパンツをはくだけでいい。だたそれだけ。それだけで十分。ソフトなフレンチテリーを使用し、調節可能な伸縮性のウエストとリブ仕上げの裾を備えているから、心地よさを味わいながら心ゆくまでリラックスできる。努力の後は休んでいいはず。だったら、思い切りリフレッシュするのがいい。限りある資源を守り、プラスチック廃棄物を削減するというアディダスの取り組みの一環として、天然素材と再生可能素材で作られたスウェットパンツ。

商品の特徴

●レギュラーフィット

●ドローコード付きの伸縮性ウエスト

●オーガニックコットン100%(フレンチテリー[裏毛])

●前にウェルトポケット

●リブ仕上げの裾

●adidas by Stella McCartneyのロゴ

●スポーツパンツ / トラックパンツ / スウェットパンツ / ジョガーパンツ

●ルームウェア・ワンマイルウェアとしてもおすすめ

●商品番号:HB7412 (ブルー系その他)

季節感···春、秋、冬

カラー···ブルー

素材···コットン

柄・デザイン···無地

丈···フルレングス

シルエット···テーパード

股上···レギュラー

#アディダス #ステラマッカートニー #adidasbyStellaMcCartney #スウェットパンツ #アークティックブルー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダスバイステラマッカートニー 商品の状態 新品、未使用

