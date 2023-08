*購入やコメントの前にプロフィール欄

必読頂きますようお願い致します。

【SUPPLIER(サプライヤー)】

急速に移り変わるファッショントレンドシーンをいち早く察知、世界中のストリートシーンと交差し、今起きていることをタイムレスに発信し続けるカルチャープラットフォームとして確立してきた。東京、大阪、上海、ロンドン、アムステルダムに 拠点を持ち、現在メンズ、レディース問わずユースを熱狂させる50以上のブランドを取り扱う。 ラッパー「WILYWNKA」をはじめ数々の若手ラッパーがこぞって愛用していることでも話題となっています。

●商品名: STUDS KNIT

● 商品詳細

・アクリル 55% コットン 45%

・SUPPLIERアイアンロゴプリント

・ショルダーレザーパッチ

・高品質スタッズ使用

●サイズ:L

*cm (着丈/身幅/肩幅/袖丈)

M:69 / 56 / 47 / 61

L:71 / 58 / 50 / 62

XL:72 / 61 / 51 / 63

*他サイズの在庫ございますので、

ご希望の方はコメント欄にてお伝え下さい。

24ans AAH A FEW GOOD KIDS ANOTHER YOUTH ATTEMPT BLACKTAI CACTUS JACK COC D% DONCARE DeMarcoLab ESSENTIALS *EVAE+ FEATHER PENDANTS HERMETIC MAISON EMERALD MEDM MGCT MODITEC NATURAL REMAKE N.B.O OSCILL PARASONA POSH BRAIN REVENGExSTORM SALUTE STUGAZI SYUGO TEALER TEAM SATAN 666 TGNS UNKNOWN VLONE WASTEDPARIS

商品の情報 商品のサイズ L ブランド サプライヤー 商品の状態 新品、未使用

