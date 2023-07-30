売れ筋がひ新作！ ISSEY MIYAKE イッセイミヤケ リブ デザイン ネイビー ロングコート ステンカラーコート

【サイズ詳細】

HYKEサイズ:4 パーテックスファブリックトレンチコート(ブラック)



希少 アクアスキュータム ステンカラーコート 裏地チェック ベージュ 42

→着用感:L

80's 90's vintage ヴィンテージ ミリタリー 変形 コート

→着丈:95cm

新品 エレファントトライバルファブリックス 20AW ガンクラブチェック コート

→肩幅:61cm

MONITALY VANCLOTH SOUTEIN COLLAR COAT

→身幅:64cm

美品！テトロン コットン ギャバジン バルマカーンコート ／BEAMS PLUS

→袖丈:42cm

スタンドカラーコート



【美品】AiE エーアイイー コーデュロイ ショップコート

※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください

ヨウジヤマモト ナポレオンコート



BEAMS PLUS(ビームス プラス)ウールバルマカーンコート ベージュ S



porter classic ペンキフレンチリネンバルマカーンコート



marc by marc jacobs ウールコート XXS

【使用素材】

LENO バルカラーコート サイズ1

→ポリエステル65%・コットン35%

Paul Smith コレクション ステンカラーコート ライナー付き L



美品 Nigel Cabourn ナイジェルケーボン ダスターコート 48 紺



Burberry バーバリー ステンカラーコート 赤・オレンジ Lサイズ



OLDMANS TAILOR コート 美品

【商品状態】

売り切り価格 サカイSacai OXFORD COAT ドッキングコート

→B

②バーバリートレンチコートステンカラー(玉虫色)

したから二つ目のボタン無し

値下げ comoli 22AW コットンフーデットコート コモリ



超希少 60-70's バーバリー ステンカラーコート 玉虫色

A・・・新品未使用または未使用品に近い

MARKAWARE / マーカウェア MAC COAT ブラウン サイズ3

B・・・目立った汚れ等無くコンディション良好or小さいダメージのみの状態(通常の古着の状態)

vintage カシミヤステンカラーコート ロング丈 ブラック /S266

C・・・使用感がやや強いor大きなダメージや汚れや大穴がある状態

ユナイテッドアローズ メンズコート



スペシャル◎Barbour viyella 1980s トランスポート



ボンクラ boncoura モールスキン ステンカラーコート

アイテム画像に関しては出来る限り忠実に表示出来るよう努めておりますが、屋内撮影やカメラの問題で実際のアイテムと比較し色味に若干の誤差が生じる場合がございます。

激レア◎90s◎イタリア製◎ファイヤーマンコート◎黄×茶◎襟コーデュロイ◎中わた



ウォークオン チュニックコート ウールメルトン

20230120 (0622)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【サイズ詳細】→着用感:L→着丈:95cm→肩幅:61cm→身幅:64cm→袖丈:42cm※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください【使用素材】→ポリエステル65%・コットン35%【商品状態】→Bしたから二つ目のボタン無しA・・・新品未使用または未使用品に近いB・・・目立った汚れ等無くコンディション良好or小さいダメージのみの状態(通常の古着の状態)C・・・使用感がやや強いor大きなダメージや汚れや大穴がある状態アイテム画像に関しては出来る限り忠実に表示出来るよう努めておりますが、屋内撮影やカメラの問題で実際のアイテムと比較し色味に若干の誤差が生じる場合がございます。20230120 (0622)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

希少！英国製 BURBERRYS バーバリー ステンカラーコート ノバチェック