新品登場 その着せ替え人形は恋をする アクスタ　喜多川海夢 アイドル

✧ 他サイトでも出品中の為、購入前のコメント必須 ✧

その着せ替え人形は恋をする アクリルスタンド

↳ C (海夢3巻)ver.

♡梱包方法‥ 緩衝材2重+水濡れ防止

✧手放すか迷っている為お値下げ不可✗

また、突然出品を取り下げる場合がございます。

開封し自室にて飾っていた為、多少のキズ・スレ等ある場合がございます。(※あくまで素人管理ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。)

꒰ 検索用 ꒱

アニメ ヤングガンガン アニメイト その着せ替え人形は恋をする ビスクドール 着せ恋 喜多川海夢 ブラックロベリア 二階堂ネオン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

