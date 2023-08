ネットで買って数回着用しました

2021年11月に購入

2022年12月16日クリーニング済

MILLET ミレー

軽量撥水ダウン Kシンテクス ダウンジャケット K SYNTH'X DOWN JKT W

型番:MIV8025

レディースLサイズ

着丈 64

身幅 51

革新的なシームレス構造によって驚くほどの軽さと保温性、耐久性を実現したダウンジャケット

定価¥ 39,600 (税込)

カラー:TARMAC(グレー/灰色)

ミレー MILLET 軽量撥水ダウン Kシンテクス Lサイズ

素材 本体: シンセクス™ライト ナイロン100% 耐久撥水, 中綿: K-ドライ™撥水ダウン(ダックダウン90% フェザー10% 耐久撥水 700フィルパワー)

・軽量

・保温性

・撥水性

特徴

寒冷下での幅広い山岳アクティビティのためにデザインされたテクニカルマウンテニアリング用ダウンジャケット。

中綿にはウェットな状況にも強いK DRY™撥水ダウンを採用し、独自のシームレスバッフル構造「シンテクス™コンストラクション」によって表地に高い防風性と撥水性を加え、寒冷・多湿という過酷なコンディション下でも高い保温性を提供します。

ハーネスに干渉しない位置に左右のハンドウォーマーポケット、インナーセキュリティポケットなどベーシックな収納もしっかりと備え、単体でアウターとして、あるいは寒い環境でのミッドレイヤーとしても着用可能です。

装備

・保温性を重視した高めの襟

・ハーネスに干渉しない、ハンドウォーマー ジップポケット

・インナー セキュリティー ポケット

・フロントジップ、調整可能な裾

素材

REGULAR SYNTH'X™ LIGHT WEIGHT ナイロン100%

x K DRY™ DUCK DOWN RDS FP 700

重量

331g

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミレー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ネットで買って数回着用しました2021年11月に購入2022年12月16日クリーニング済MILLET ミレー 軽量撥水ダウン Kシンテクス ダウンジャケット K SYNTH'X DOWN JKT W 型番:MIV8025レディースLサイズ着丈 64身幅 51革新的なシームレス構造によって驚くほどの軽さと保温性、耐久性を実現したダウンジャケット定価¥ 39,600 (税込)カラー:TARMAC(グレー/灰色)素材 本体: シンセクス™ライト ナイロン100% 耐久撥水, 中綿: K-ドライ™撥水ダウン(ダックダウン90% フェザー10% 耐久撥水 700フィルパワー)・軽量・保温性・撥水性特徴寒冷下での幅広い山岳アクティビティのためにデザインされたテクニカルマウンテニアリング用ダウンジャケット。中綿にはウェットな状況にも強いK DRY™撥水ダウンを採用し、独自のシームレスバッフル構造「シンテクス™コンストラクション」によって表地に高い防風性と撥水性を加え、寒冷・多湿という過酷なコンディション下でも高い保温性を提供します。ハーネスに干渉しない位置に左右のハンドウォーマーポケット、インナーセキュリティポケットなどベーシックな収納もしっかりと備え、単体でアウターとして、あるいは寒い環境でのミッドレイヤーとしても着用可能です。装備・保温性を重視した高めの襟・ハーネスに干渉しない、ハンドウォーマー ジップポケット ・インナー セキュリティー ポケット・フロントジップ、調整可能な裾素材REGULAR SYNTH'X™ LIGHT WEIGHT ナイロン100%x K DRY™ DUCK DOWN RDS FP 700重量331g

