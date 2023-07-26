大切な人へのギフト探し おすすめ　NEAT ヘリンボンパンツ その他

メルカリで購入しましたが、一度も履く機会がない為、出品いたします。

needles zipped track pants 23ss



Kith Overdyed Heather Williams Sweatpant



ツギハギ ドクロ デニム パンツ

状態は良好で、いい塩梅のワイドパンツです。

90ｓ ＡＳＩＣＳ ワンポイント トラックパンツ ジャージ下 ゆるダボ

1枚で小洒落た感じに仕上がります。

hommeplisse isseymiyake プリーツテーパードパンツ



★春夏☆インスタ映え★☆RON HERMAN VINTAGE ロンハーマン

普段31,32あたりを履いていますが、ちょうどいい感じです。

salsationサルセーションジョガーパンツ

パンツ丈···フルレングス

wjk LAXPO 上下セット S AKM LUXE 1piu1uguale3



希少品 ドルチェ＆ガッパーナ スウェットパンツ イージー ダメージ加工 黒 52



Supreme×Umbro トラックパンツ 黒 M

実寸： ウエスト37cm 股上33cm 腿幅35cm 股下65cm 裾幅26cm

【希少】GX1000 DIMETHYLTRYPTAMINE PANTS

素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください

JO220 ストレート S ペイズリー paisley 総柄 JQ 5-1

年代： 2019AW

Bluebell ツナギ

素材：コットン

airwalk コットン パンツ 古着 ユーズド 90s ビンテージ used

参考上代 38,500円

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ニート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

メルカリで購入しましたが、一度も履く機会がない為、出品いたします。状態は良好で、いい塩梅のワイドパンツです。1枚で小洒落た感じに仕上がります。普段31,32あたりを履いていますが、ちょうどいい感じです。パンツ丈···フルレングス実寸： ウエスト37cm 股上33cm 腿幅35cm 股下65cm 裾幅26cm素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください年代： 2019AW素材：コットン参考上代 38,500円

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ニート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Ennoy エンノイシャカシャカエブリデイ【Kinema】ヘビーウェイトミリタリースウェットパンツ Ｍサイズ