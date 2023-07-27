【期間限定】 新品未開封　ガンプラ3点セット　HGクスィー・MGF91・MGエクシア 模型/プラモデル

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新品未開封 積みプラ整理の為出品します。1/144 HG クスィーガンダム1/100 MG F911/100 MG 一番くじガンダムエクシアソリッドクリア素人保管ご了承下さい。バラ売りはごめんなさいお値引きは金額次第で対応致します。ご相談下さい。種類···ロボット仕様···プラスチック組立キット