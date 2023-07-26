クリスマスツリー特価！ / 【Nike Off-White】Spray オフホワイト Tee Dot Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【Nike / Off-White Spray Dot Tee】ナイキ オフホワイト
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【品番】CU2477-100
正規品 DOLCE&GABBANA 半袖 Tシャツ 古着 サイズ54 L〜XL
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【サイズ】Lサイズ（US規格）
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【状態】新品未使用
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【新品未使用】atelierbluebottle ガーメントダイウールT
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状態ランク
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Sランク
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【値下げ】Supreme Gonz NametagS/S Top
未使用品となります。
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【状態ランク】
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S⇨未使用品
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A⇨ダメージや使用感が非常に少ない商品
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B⇨少し使用感はあるが特筆目立ったダメージはない一般的な古着
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C⇨使用感があり、多少のダメージがあるが着用には問題の無い商品
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D⇨使用感がり、大きく目立つダメージがある商品
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E⇨ジャンク扱い
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一度人の手に渡ったものですので、古着・中古品にご理解のある方のみご購入を御願い致します。
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カラー...ホワイト
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袖丈...半袖
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柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
【新品未使用】エンゼルス 大谷翔平 シティコネクト Tシャツ US Ｌサイズ
ネック...クルーネック
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季節感...春、夏、秋
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
KISS 90s 1998 vintage tee US製
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【正規品】モンクレール Tシャツ 白
【Nike / Off-White Spray Dot Tee】ナイキ オフホワイト ナイキ オフホワイト スプレードットTシャツ【品番】CU2477-100【サイズ】Lサイズ（US規格）【状態】新品未使用#reretシャツ状態ランクSランク未使用品となります。【状態ランク】S⇨未使用品A⇨ダメージや使用感が非常に少ない商品B⇨少し使用感はあるが特筆目立ったダメージはない一般的な古着C⇨使用感があり、多少のダメージがあるが着用には問題の無い商品D⇨使用感がり、大きく目立つダメージがある商品E⇨ジャンク扱い一度人の手に渡ったものですので、古着・中古品にご理解のある方のみご購入を御願い致します。カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...春、夏、秋
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用