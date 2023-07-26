クリスマスツリー特価！ / 【Nike Off-White】Spray オフホワイト Tee Dot Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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【状態】新品未使用

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一度人の手に渡ったものですので、古着・中古品にご理解のある方のみご購入を御願い致します。

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袖丈...半袖

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柄・デザイン...プリント（ロゴなど）

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季節感...春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

【Nike / Off-White Spray Dot Tee】ナイキ オフホワイト ナイキ オフホワイト スプレードットTシャツ【品番】CU2477-100【サイズ】Lサイズ（US規格）【状態】新品未使用#reretシャツ状態ランクSランク未使用品となります。【状態ランク】S⇨未使用品A⇨ダメージや使用感が非常に少ない商品B⇨少し使用感はあるが特筆目立ったダメージはない一般的な古着C⇨使用感があり、多少のダメージがあるが着用には問題の無い商品D⇨使用感がり、大きく目立つダメージがある商品E⇨ジャンク扱い一度人の手に渡ったものですので、古着・中古品にご理解のある方のみご購入を御願い致します。カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

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