お見舞い 【激レア】 リーボック アノラックパーカー オーバーサイズ 刺繍ロゴ 90s 紫 ナイロンジャケット

【未使用】シュプリーム Supreme ウィンドストッパー Sサイズ フリース



○商品

アノラックパーカー

○ブランド

Reebok

リーボック

○色

パープル

紫

○サイズ

2XL

着丈82cm

肩幅ラグラン

身幅70cm

袖丈85cm(襟元から)

★素人採寸のため、

多少の誤差はご了承下さいませ。

○商品説明

袖の部分はコットンの切り替えです。

フロントタグ周辺にシミがありますが長く活躍するコンディションです。

サイズ感かなり大きめです。

★商品は中古品になります。

神経質な方は購入をお控えくださいませ。

季節感···春、秋、冬

古着男子

古着女子

ふるだん

ふるじょ

ゆるだぼ

アメカジ

ストリート

ビッグサイズ

オーバーサイズ

ナイロンジャケット

マウンテンパーカー

アノラックパーカー

刺繍ロゴ

ワンポイントロゴ

ビンテージ

ヴィンテージ

70s

80s

90s

お得なフォロー様割引き有り✨数ある商品の中から当商品をご覧いただきありがとうございます❗★古着など多数出品しておりますのでぜひご覧頂ければと思います✨★フォロー割★コメント欄に「フォロー割希望」と記載ください❗①10,000円以上〜 「500円OFF」②5,000〜9,999円 「300円OFF 」③2,001〜4,999円 「200円OFF」④2,000円以下は対象外となります!古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!ご購入はお早めにどうぞ!○商品アノラックパーカー○ブランドReebokリーボック○色パープル紫○サイズ2XL着丈82cm肩幅ラグラン身幅70cm袖丈85cm(襟元から)★素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さいませ。○商品説明袖の部分はコットンの切り替えです。フロントタグ周辺にシミがありますが長く活躍するコンディションです。サイズ感かなり大きめです。★商品は中古品になります。神経質な方は購入をお控えくださいませ。季節感···春、秋、冬古着男子古着女子ふるだんふるじょゆるだぼアメカジストリートビッグサイズオーバーサイズナイロンジャケットマウンテンパーカーアノラックパーカー刺繍ロゴワンポイントロゴビンテージヴィンテージ70s80s90s

