【SALE】 bagjack bshop別注コーデュラナイロン 2ポケットデイパック リュック/バックパック

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

bshop 別注

バッグジャック

バックパック

リュック

2PKT-DAYPACK

中古で購入し通勤に使っていました。パソコン楽々入ります。似たリュックの手持ちが増えてきましたので出品することにしました。

2枚目の写真の通り、ジップ先端が欠損してます。中古ですので、各所ダメージご理解いただける方のみ購入ください。

コーデュラナイロンを採用。随所に機能的なポケットを配した大容量サイズで、1泊程度の出張や旅行にも。オールブラックで仕上げたソリッドなルックスが、都会的でコンテンポラリーな要素を醸し出します。

・メッシュのライニングを施した肉厚なショルダーベルト

・180度どの位置からもスムーズに装着できるショルダーベルト下部のアジャスター

型番:R-3-CH

・ストラップの長さ調整が容易な「クイックリリース」と呼ばれる独自のシステムを搭載

・内部にタブレットやノートパソコンなどの端末が入れられるクッション付きのポケットを内蔵

・スマートフォンや定期の収納に便利なサイドのジップポケット

・たっぷりと収納できるマチ付きのジップポケットをフロントに2つ配備

サイズ

横:35cm 高さ:44cm マチ:13cm

eddie bauer

商品の情報 ブランド バッグジャック 商品の状態 やや傷や汚れあり

カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···ナイロンbshop 別注バッグジャックバックパックリュック2PKT-DAYPACK中古で購入し通勤に使っていました。パソコン楽々入ります。似たリュックの手持ちが増えてきましたので出品することにしました。2枚目の写真の通り、ジップ先端が欠損してます。中古ですので、各所ダメージご理解いただける方のみ購入ください。コーデュラナイロンを採用。随所に機能的なポケットを配した大容量サイズで、1泊程度の出張や旅行にも。オールブラックで仕上げたソリッドなルックスが、都会的でコンテンポラリーな要素を醸し出します。・メッシュのライニングを施した肉厚なショルダーベルト・180度どの位置からもスムーズに装着できるショルダーベルト下部のアジャスター・ストラップの長さ調整が容易な「クイックリリース」と呼ばれる独自のシステムを搭載・内部にタブレットやノートパソコンなどの端末が入れられるクッション付きのポケットを内蔵・スマートフォンや定期の収納に便利なサイドのジップポケット・たっぷりと収納できるマチ付きのジップポケットをフロントに2つ配備サイズ横:35cm 高さ:44cm マチ:13cmACRONYM アクロニウム visvim SupremeNOAHthe north faceSTONE ISLAND ARC'TERYX WTAPS tilak DESCENDANTCOMOLI sacai HYKE 長谷川昭雄 AH.H SSZ BEAMS RHCAURALEE UNUSEDWISMGraphpaper グラフペーパー SUNSEA 1LDK DIGAWEL スタイリスト私物 min-nano DAIWA PIER39 aime leon dore jjjjound ニューバランス New Balance fragment design 藤原ヒロシ UNDERCOVER アンダーカバー MONOLITH モノリス N.HOOLYWOOD ミスターハリウッド GREGORY グレゴリーpatagonia marsAlpine Codexactual sourceeddie bauerll bean

