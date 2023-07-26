最新コレックション LeCap Medicine atelier wolf&wolff Bag ショルダーバッグ

LeCapのMedicine Bagです。
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2020年8月頃にatelier historic instrumentsにて購入いたしました。
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定価税込170,000円程。
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元エルメスのヤニック氏のブランドLeCapのメディスンバッグです。
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エルメスと同じレザーとキャンバスが使われています。
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サイズ：縦20cm×横12cm×奥行5㎝/ストラップ124cm
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生産国：フランス
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LeCapのMedicine Bagです。2020年8月頃にatelier historic instrumentsにて購入いたしました。定価税込170,000円程。元エルメスのヤニック氏のブランドLeCapのメディスンバッグです。エルメスと同じレザーとキャンバスが使われています。サイズ：縦20cm×横12cm×奥行5㎝/ストラップ124cm生産国：フランスACCALMIEwolf&wolffatelieratelier103アカルミーANSNAMensou