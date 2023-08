リナサワヤマ - Hold The Girl Alt Cover Blue Jay Vinyl (Spotify Fans First)

Rina Sawayama/Hold The Girl Spotify限定盤

Spotify 限定1000枚 アナログ•レコード盤

Hold The Girlのアナログ盤は色々なバリエーションで発売されてますが唯一ジャケット写真が違うのがこのSpotify限定盤で即完売プレミア盤となってます。

盤もこの盤限定の青盤となりブックレットの表紙が通常のジャケット写真になっていて全て他のアナログ盤と違う特別な仕様になってます。

新品未再生。シュリンクはされてないので状態は全て確認してあります。

ジャケットの状態もいいです。

画像でもご確認下さい。

申し訳ありませんが値引き不可となります。

プロフィールをご覧の上でご購入をお願いします。

#リナサワヤマ

#ホールドザガール

#dirtyhit

#rinasawayama

#holdthegirl

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

