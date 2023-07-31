お知らせ ログイン 会員登録 出品
おすすめネット NEC VALUESTAR N PC-VN370NSR デスクトップ型PC

商品の説明

在宅ワーク、主にウェブ会議で使用してましたが使わなくなったので出品いたします。
ゲーミングPC i7 3770K/SSD1TB/GTX1050ti
初期化済。写真が全てになります。
Apple II plus 付属品付き　アップル　動作確認済み

DELLのデスクトップ型PC。4年ほど前に購入です。

値下げ！　iMac 24-inch（2009中頃のモデル）
NEC VALUESTAR N PC-VN370NSR
ミニPC SER 5 Pro Mini Pc Ryzen 7 5800H

ライトゲーミングPC GTX750Tiファンレス搭載
CD/DVDドライブ: 内蔵タイプ
デスクトップパソコン(PC) モニタ付　Geforce GT1030搭載
CPUコア数: 2
【SSランク】GTX1070 144hz新品モニターゲーミングPCフルセット
CPUナンバー(新): 1005M
みや様確認用
CPUメーカー: INTEL
【画面割れあり】iMac21.5/2017/256GB/8GB/Corei5
OS VERSION_PC: WINDOWS8.1
中古PC デスクトップパソコン ビジネスPC エクセル等 SSD Win11
TRUE RESOLUTION: FULL HD
NEC i7-8700 ☆東芝新品 M.2 500GB☆スロットインDVDRW
WIMAX: NO
Mac mini 2018 8Gメモリ SSD256GB VESA/壁マウント付
color: RED
ゲーミングPC Ryzen5+RTX2080TI
グラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵
ショコラ様 NEC PC-DA600MAB デスクトップ
グラフィックチップブランド: Intel
爆速 ゲーミングPC i7-9700 1660ti m.2 ssd 搭載
グラフィックチップモデル: INTEL HD GPU
デスクトップ ゲーミングPC i7 4790k 16GB GTC980Ti
ストレージ種類: HDD
ゲーミングPC Win11 GTX1050ti搭載！設定済みスグ使用可能です！
チップセットブランド: INTEL
Lenovo ThinkCentre M75q-1 Tiny Ryzen5
チップセット種類: HM76
【Apple】Power Mac G4 &純正モニター付き
パソコン・タイプ: デスクトップパソコン
ハイスペック ゲーミングPC
パソコン・タイプ(新): 一体型デスクトップ
大幅値下げ！自作PC　RTX3060ti　第10世代Intel Core i5
ビジネス統合ソフト: Personal 2013
HP OMEN Obelisk RTX2080 SUPER OS無し
プロセッサタイプ4: CELERONM
Autocad lt 2021 富士通ディスクトップパソコン
マルチドライブ種類: DVD−RAM/+−RW/CD−RW
WIN10\DELLデスクトップ\WIFI付き\Core I5\8GB\500G
モニタワイドタイプ: ワイド
XEONワークステーション/SSD新品/金電源

72GB搭載 最上級CTO iMac27 2019 Retina/i9/1TB
地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有
HP Prodesk 600 i5-7500 SSD512GB RAM16GB
搭載ウィルス対策ソフトメーカー: トレンドマイクロ
ThinkCentreM720s 11Pro i3-8100 M.2 256GB
無線通信機能: IEEE802.11b/g/n
iMac Retina 5K Late 2015 27インチ
解像度種類(新): 1920X1080
【すぐ使える】lenovo H520s【新品SSD 12GB office】

ゲーミングPC i7 13700KF RTX4070Ti オールホワイト 新品
#日本電気
ゲーミングPC&キーマウ &モニタ-フルセット☆/Corei7/16GB/SSD
#NEC

iMac 27inch Retina 5K 64GB 2017

商品の情報

ブランドエヌイーシー
商品の状態やや傷や汚れあり

Ryzen5 5600X★RX6600XT☆ハイスぺゲーミングPC★GM-383

ゲーミングPC ryzen5 4500 gtx1080 1TB 32GB
在宅ワーク、主にウェブ会議で使用してましたが使わなくなったので出品いたします。初期化済。写真が全てになります。NEC VALUESTAR N PC-VN370NSRCD/DVDドライブ: 内蔵タイプCPUコア数: 2CPUナンバー(新): 1005MCPUメーカー: INTELOS VERSION_PC: WINDOWS8.1TRUE RESOLUTION: FULL HDWIMAX: NOcolor: REDグラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵グラフィックチップブランド: Intelグラフィックチップモデル: INTEL HD GPUストレージ種類: HDDチップセットブランド: INTELチップセット種類: HM76パソコン・タイプ: デスクトップパソコンパソコン・タイプ(新): 一体型デスクトップビジネス統合ソフト: Personal 2013プロセッサタイプ4: CELERONMマルチドライブ種類: DVD−RAM/+−RW/CD−RWモニタワイドタイプ: ワイド地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有搭載ウィルス対策ソフトメーカー: トレンドマイクロ無線通信機能: IEEE802.11b/g/n解像度種類(新): 1920X1080#日本電気#NEC

商品の情報

ブランドエヌイーシー
商品の状態やや傷や汚れあり

おすすめネット NEC VALUESTAR N PC-VN370NSR デスクトップ型PC

56分钟前

おすすめネット NEC VALUESTAR N PC-VN370NSR デスクトップ型PC

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
7
17
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

98af01da51eb

 1952

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (17)

98af01da51eb
おすすめネット NEC VALUESTAR N PC-VN370NSR デスクトップ型PC おすすめネット NEC VALUESTAR N PC-VN370NSR デスクトップ型PC

NEC VALUESTAR N VN370/NSR PC-VN370NSR [クランベリーレッド] 価格

NEC VALUESTAR N VN370/NSR PC-VN370NSR [クランベリーレッド] 価格


NEC 美品PC VALUESTAR N VN370/NSR corei5 16GBメモリ・SSD512GB搭載

NEC 美品PC VALUESTAR N VN370/NSR corei5 16GBメモリ・SSD512GB搭載


NEC VALUESTAR N VN370/CS6R PC-VN370CS6R 価格比較 - 価格.com

NEC VALUESTAR N VN370/CS6R PC-VN370CS6R 価格比較 - 価格.com


NEC VALUESTAR N VN370/HS6R PC-VN370HS6R [クランベリーレッド] 価格

NEC VALUESTAR N VN370/HS6R PC-VN370HS6R [クランベリーレッド] 価格


NEC VALUESTAR N VN370/HS6W PC-VN370HS6W [ファインホワイト] 価格

NEC VALUESTAR N VN370/HS6W PC-VN370HS6W [ファインホワイト] 価格


NEC VALUESTAR N VN370/DS6W PC-VN370DS6W [ファインホワイト] 価格

NEC VALUESTAR N VN370/DS6W PC-VN370DS6W [ファインホワイト] 価格


新品 NEC VALUESTAR VS370/SSR PC-VS370SSR VS370/SSW PC-VS370SSW VS370/SSB PC-VS370SSB ファン/ 冷却 ADDA AB09805MB170B00 :CPU-00340:CJFT-Store - 通販 -

新品 NEC VALUESTAR VS370/SSR PC-VS370SSR VS370/SSW PC-VS370SSW VS370/SSB PC-VS370SSB ファン/ 冷却 ADDA AB09805MB170B00 :CPU-00340:CJFT-Store - 通販 -

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. おすすめネット NEC VALUESTAR N PC-VN370NSR デスクトップ型PC
© www.inba.net, Inc.