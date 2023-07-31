おすすめネット NEC VALUESTAR N PC-VN370NSR デスクトップ型PC

在宅ワーク、主にウェブ会議で使用してましたが使わなくなったので出品いたします。

ゲーミングPC i7 3770K/SSD1TB/GTX1050ti

初期化済。写真が全てになります。

Apple II plus 付属品付き アップル 動作確認済み



DELLのデスクトップ型PC。4年ほど前に購入です。



値下げ！ iMac 24-inch（2009中頃のモデル）

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CD/DVDドライブ: 内蔵タイプ

デスクトップパソコン(PC) モニタ付 Geforce GT1030搭載

CPUコア数: 2

【SSランク】GTX1070 144hz新品モニターゲーミングPCフルセット

CPUナンバー(新): 1005M

みや様確認用

CPUメーカー: INTEL

【画面割れあり】iMac21.5/2017/256GB/8GB/Corei5

OS VERSION_PC: WINDOWS8.1

中古PC デスクトップパソコン ビジネスPC エクセル等 SSD Win11

TRUE RESOLUTION: FULL HD

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WIMAX: NO

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color: RED

ゲーミングPC Ryzen5+RTX2080TI

グラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵

ショコラ様 NEC PC-DA600MAB デスクトップ

グラフィックチップブランド: Intel

爆速 ゲーミングPC i7-9700 1660ti m.2 ssd 搭載

グラフィックチップモデル: INTEL HD GPU

デスクトップ ゲーミングPC i7 4790k 16GB GTC980Ti

ストレージ種類: HDD

ゲーミングPC Win11 GTX1050ti搭載！設定済みスグ使用可能です！

チップセットブランド: INTEL

Lenovo ThinkCentre M75q-1 Tiny Ryzen5

チップセット種類: HM76

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パソコン・タイプ: デスクトップパソコン

ハイスペック ゲーミングPC

パソコン・タイプ(新): 一体型デスクトップ

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ビジネス統合ソフト: Personal 2013

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プロセッサタイプ4: CELERONM

Autocad lt 2021 富士通ディスクトップパソコン

マルチドライブ種類: DVD−RAM/+−RW/CD−RW

WIN10\DELLデスクトップ\WIFI付き\Core I5\8GB\500G

モニタワイドタイプ: ワイド

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72GB搭載 最上級CTO iMac27 2019 Retina/i9/1TB

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有

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搭載ウィルス対策ソフトメーカー: トレンドマイクロ

ThinkCentreM720s 11Pro i3-8100 M.2 256GB

無線通信機能: IEEE802.11b/g/n

iMac Retina 5K Late 2015 27インチ

解像度種類(新): 1920X1080

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商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

在宅ワーク、主にウェブ会議で使用してましたが使わなくなったので出品いたします。初期化済。写真が全てになります。NEC VALUESTAR N PC-VN370NSRCD/DVDドライブ: 内蔵タイプCPUコア数: 2CPUナンバー(新): 1005MCPUメーカー: INTELOS VERSION_PC: WINDOWS8.1TRUE RESOLUTION: FULL HDWIMAX: NOcolor: REDグラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵グラフィックチップブランド: Intelグラフィックチップモデル: INTEL HD GPUストレージ種類: HDDチップセットブランド: INTELチップセット種類: HM76パソコン・タイプ: デスクトップパソコンパソコン・タイプ(新): 一体型デスクトップビジネス統合ソフト: Personal 2013プロセッサタイプ4: CELERONMマルチドライブ種類: DVD−RAM/+−RW/CD−RWモニタワイドタイプ: ワイド地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有搭載ウィルス対策ソフトメーカー: トレンドマイクロ無線通信機能: IEEE802.11b/g/n解像度種類(新): 1920X1080#日本電気#NEC

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

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