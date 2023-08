●ご覧頂きありがとうございます

★フォロー割★

このアカウントをフォローして頂きましたら100円引きさていただきます

● brand

ワコマリア(WACKO MARIA)

WACKO MARIAはラテン語で「へんてこマリア」のこと。「女、音楽、酒、ハット」を愛するルーディな大人の男の為のファッションをコンセプトに、玄人気質溢れるコアなモノ創りを展開しています。登坂広臣・木村拓哉・TAKA(ONE OK ROCK)など多くの芸能人に愛用者が多いことでも有名のブランドです。

●point

希少!

入手困難!

名作!

多くの芸能人に愛用者が多いことでも有名な「ワコマリア(WACKOMARIA)」よりバックアーチロゴ刺繍デニムシャツのご紹介です!

マリアモチーフの中でも

過去一番の「名作マリア」が刺繍で施されたデニムシャツ です。

メンズアイテムですが、ビッグサイズ、ビッグシルエットが流行なので、男女問わず、ユニセックスに使っていただけるアイテムです!

魅力はなんといってもブランドらしいメッセージ性のあるアーチロゴ刺繡です☆シンプルで着まわしやすい一着です^_^

●サイズ L

詳細

総丈約77㎝

襟下から着丈約73㎝

身幅約48㎝

肩幅約43㎝

袖丈約62㎝

●素材 コットン 100%

● USED品 古着

美品

全体的に若干使用感ありますが特に大きく目立つ汚れ、傷はなく美品です。

小傷、小さい汚れ、多少の毛玉はご了承下さい!

●大型リセールショップで鑑定済みの商品になります!

画像の追加、ショップ名など知りたい方はお気軽にコメントください

●古着に関しましては個人での検品になります

最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします

●また古着に関しまして、基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります

●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします

発送方法はできるだけ綺麗にして発送を心がけています

・他にも多数出品しておりますので #anon★フォロー割引あり★複数割引あり ご覧下さい

宜しければご覧下さい♪

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

