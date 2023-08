閲覧ありがとうございます。

kuzira cd セット

LUNASEAのCDセットです。

過去にコレクションしていましたが、

最近スマホから音楽を聴く様になった為に

出品します。

自宅保管品で綺麗なものと、ケースに傷や中に少々シミがあるものが含まれています。

バラではなく、セット販売で考えています。

アルバムはタイトルや内容は画像確認お願いします。サイトから画像お借りしています。

シングル

BELIEVE

TRUE BLUE

MOTHER

DESIRE

END of SORROW

IN SILENCE

STORM

TO NIGHT

商品に不具合が生じた場合でも返品できかねます。

傷等に細かい方は御遠慮下さい。

#ルナシー

#河村隆一

#INORAN

#SUGIZO

#J

#真矢

#RYUICHI

#X

#XJAPAN

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

