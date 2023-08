プロフィールを確認の上ご購入くださいませ。

パタゴニアのグリセードです。

PATAGONIA Los Lobos Jacket

サイズ表記タグはありませんが、XL程度です。

オーバーサイズでダボっと着るのもおすすめです。

サイズ表記無し

着丈74

身幅65

肩幅54

袖丈64

何かあればご質問下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

