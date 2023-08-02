高品質の激安 GENIUS 【新品未使用】MONCLER 7 半袖tシャツ FRAGMENT Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

新品未使用タグ付きです。正規店にて購入、100%本物保証MONCLER のFRAGMENT コラボです。Tーシャツにポケットが付いており、機能性も兼ねるユニークなデザインです。サイズ表記はM素人採寸肩幅:46身幅:56着丈:72適切な価格での出品を目指しており、同一商品で他の出品者より高くなった場合、遠慮なくコメントください、できる限り価格を調整します。・商品は100%本物です・ご購入後、12時間以内スピード発送します。・まとめ買いは割引します。・リピーターの方に割引します。・金額交渉は場合先に金額提示お願いします。・速いもの勝ち制です。商談中でもコメントなしで購入OK (専用にされた商品のコメントなし購入はご遠慮ください)・自宅保管品のため、完璧さを求める方は購入しないでください。・返品はご遠慮ください。写真追加などは随時対応します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

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