1940年代 フレームフランス ビンテージ眼鏡です。

セルフレームで2ドットゴツめの3枚蝶番が使われておりいかにもフレームフランスの堅牢なディテールが特徴です。

状態はデッドストックで購入後、レンズ入れずに未使用のままですがフレームに多少歪みが出てるように感じられます。また表面が白っぽくなってる箇所が見てとれます。セル特有の劣化による酸っぱい匂いはありません。

サイズは画像参照下さい。

まだまだ使用出来ると思いますが、古いモノになりますので以上承知のうえご購入お願い致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

