MONCLERのダウンニットです。

袖に若干の汚れがありますが、プリント剥がれなく、美品だと思います。

モンクレールジャパンタグ付きで、正規店購入の本物です。

サイズL

肩幅48cm

身幅63cm

着丈66cm

ハイブリッドダウン

カラー...ブラック

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

