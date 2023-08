豊富なギフト 新品 48 22ss マルジェラ クラシック無地スウェット 黒 2661 スウェット

●購入場所→正規取扱店

●素材→コットン100%

●サイズ表記→48 (こちらは48の出品です。出品されていないだけで他サイズ手元にある場合ございます。ご興味ある方は気軽に問い合わせくださいませ。)

●実寸(素人採寸ですので誤差はご了承ください)→

着丈66cm

脇下(身幅相当)55cm

肩幅47cm

袖丈66cm

●状態→新品未使用、タグ付きです。ジャパンタグもちろんつきます。

●商品詳細→22ssのアイテムです。

マルジェラの定番品です。

22awでもリリースのあったモデルです。

エルボーパッチスウェットの代替品ともいえるアイテムです。

無地でレトロなスウェットになります。

差し詰めパッチのつかないエルボーパッチスウェットに近いアイテムです。

(実際以前のエルボーパッチのモデルとかなりサイズが近いです。

同じ工場でパッチなしの同じものが作られている可能性も非常に高いです。)

黒の人気カラーです。

一番バックスティッチが目立つカラーリングです。

公式オンラインブティックではソールドアウトしている色味です。

サイジングはゆったりめでクラシックな印象のあるシルエットです。

生地感はやや厚手で裏は起毛でなく裏毛で通常スウェットの生地感です。(フリース素材のような素材感ではない。)

※ 注意事項 ※

値下げ交渉、梱包、取置きについては自己紹介欄参照ください。 個人保存品というのを念頭の上、不明点は質問の上で購入お願いします。

徹底した管理のもと間違いなく本物を扱っています。 予告なく終了することございますので、ご注意ください。

#Hiro1313マルジェラ黒系

#Hiro1313マルジェラスウェットパーカー

#Hiro1313マルジェラ22ss

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

