■ 商品名 FREAK'S STORE 別注 レミレリーフ インディゴ ウール カウチン ニット ジャケット

●サイズ L

●定価 \47,520‐

●商品実寸

■ 着丈 約65cm襟元から

■ 袖丈 (ラグランの為測定不可)

■ 肩幅 (ラグランの為測定不可)

■ 身幅 約55cm

※素人採寸となります。ご了承下さいませ。

自宅保管の為USEDご理解ある方

REMI RELIEF創業以来の奇跡の逸品インディゴウールハンドニット。

これまでも数々の秀逸な洋服をお家芸「インディゴ染め」で表現し、ファッションフリークを唸らせてきたレミレリーフ。

インディゴの鮮やかな色合いとネイティブ柄が織りなす存在感は唯一無二です。

若干の使用感はあるものの目立つ難も無くまだまだ使用頂けるお品です。

この商品は特殊な染色加工により、色のムラやブレが元々ある商品であります。

タグなどが汚れているように見えるのも、インディゴ染めによるものです。

また番手の太いウール糸を使い、粗目に編んでいるため、性質上、多少の毛羽立ち等がございますことご了承ください。

オアスロウ or slow HTC 聖林公司 BLUE

BEAMS URBAN RESEARCH JOURNAL STANDARD SHIPS

商品の情報 商品のサイズ L ブランド レミレリーフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

