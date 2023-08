Union×Nike Air Jordan 2 Retro SP Future is Now Grey Fog ユニオン×ナイキ エアジョーダン2 レトロ スペシャル フューチャーイズナウ グレーフォグ 25.5cm

Unionにて購入した国内正規品です。個人情報を切り取った納品書を同梱致します。

【状態】新品未使用・未試着

【サイズ】25.5cm (US7.5)

【カラー】GREY FOG/SIREN RED

【付属品】箱・タグ・替え紐2色

【品番】DN3802-001

※お値引き不可です。

※コメント無しの購入OKです。

※すり替え防止の為、返品・返金は対応致しません。予めご了承の上でのご購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

