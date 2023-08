1970年代に制作販売された純日本製ローズウッド仕様のショート(弦長630㎜)スケールクラシックギター「ABE 330」です。

高級ギター定番の本体がローズウッドの単板 仕様なので、安物ではありません。

トップが単板なので、良い音がします。

トップに小さな打痕が点在しますが、その以外は比較的綺麗な程度の良い商品です。

状態は、添付画像を念入りに確認の上、納得してご入札ください。

年代物の中古品ギターの場合、ペグは汚いものが多いのですが、出品の商品はペグも綺麗です。

中古品ギターの場合、必ず弦を交換する必要がありますが、今回出品の商品は、新品弦に交換しているので、その必要はありません。

6弦12Fの弦高は、3.5㎜前後です。

スケールを当てた画像でご確認ください。

日本製ローズウッド仕様のショート(弦長630㎜)スケール クラシックギター



出品の商品は、画像に有るものが全てです。

購入にあたりコメントは、不要です。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

