☑︎00s ステューシー

ブランド/#stussy #ステューシー

サイズ/M

採寸/着丈63cm,身幅55cm,肩幅47cm,袖丈63cm

*素人採寸のため、多少の誤差は御容赦願います。

カラー/グレー

-------------商品説明-------------

ステューシーのアメリカ製 旧タグ ビッグロゴスウェットパーカーです。

やや肉厚な生地感で、生地を貼り付けたビッグロゴが可愛いデザイン

在原みゆ紀さんのファッションが好きな方にもおすすめです。

他にもStussy多数出品中

#DigDugStussyフォロー割

他にもイケてるスウェット多数ご紹介しています。

#digdugスウェットフォロー割引

----------------------------------

素材/綿80%,ポリエステル20%

原産国/アメリカ製

状態/ロゴの生地部分端にほつれがありますが、特筆すべき傷、汚れはありません。

古着にご理解ある方のご購入をお願いいたします。

*商品は入金確認後、基本24時間以内に発送致します。

*タバコ吸いません、ペット飼っておりません

Dig-Dug全商品

#UsedselectDigDug

B-21

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

