AirMax Tailwind4 Supreme White

型番: AT3854-100

ブランディアにて購入しました。

付属品は箱、黒タグになります。

暗所保管にてコレクションしており、つま先の履きシワも、あまりなく、画像の通り美品かと思います。

18年製ですのでエア抜け、加水分解ありません。

夏にも冬にも合わせやすいカラーリングです。

サイズ 希少な28センチ

※大きいサイズはあまり出回りません。

NIKEですので普段27.5〜の方にオススメです。

探されていた方、よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

AirMax Tailwind4 Supreme White型番: AT3854-100#NIKE#AirMax#AirMaxTailwind4SupremeWhiteブランディアにて購入しました。付属品は箱、黒タグになります。暗所保管にてコレクションしており、つま先の履きシワも、あまりなく、画像の通り美品かと思います。18年製ですのでエア抜け、加水分解ありません。夏にも冬にも合わせやすいカラーリングです。サイズ 希少な28センチ※大きいサイズはあまり出回りません。NIKEですので普段27.5〜の方にオススメです。探されていた方、よろしくお願い致します。#supreme#シュプリーム#NIKE

