事業で使用するように購入したものですが、事業縮小につき、使用する機会が無くなったため出品します。

テストで1度だけ使用していますが体を洗うなどはしていません。

あくまで1度開封して設置している物ですのでご理解の上ご検討くださいませ。

以下商品の説明です

【いつものバスタイムを幸せにする 絹泡の新しい入浴体験】

毎日のバスタイムをより豊かな時間にする、これまでにない新しいシャワーです。

汚れを落とすだけだったシャワータイムが毎日のリラックスタイムに。親子のバスタイムは、一緒に洗いあってこれまで以上に楽しい時間に。

お風呂にお湯を張らなくても、絹泡の特別な心地よさが、いつものバスタイムをさらに幸せな時間に変えていきます。

【"泡を浴びる"という、新しい入浴スタイル】

たっぷりの柔らかい泡に全身を包まれる心地よさは、これまでに味わったことのない新体験。シャワーが多くなる季節にもぴったりです。

背中など洗いづらい部位もしっかり洗えます。

また、スポンジやタオルを使わなくても泡を全身に纏えるので、肌への刺激も少なく優しく全身を洗うことができます。

■商品詳細

「KINUAMI U」を設置してもシャワーヘッドは1つだけ。本体にある切り替えハンドルを上げ下げすることで通常の「シャワーモード」と「泡モード」を切り替えます。どんな位置からでも、どんな体勢からでも操作しやすい優しいデザイン。

「KINUAMI U」は消防車にも使われている泡生成技術を応用しています。専用ボディソープとお湯、そしてたくさんの空気を混合することにより、少量のソープから大量の高密度の泡を生成することができます。モニター調査から導き出された理想の発泡倍率(約11倍)で、人の手では泡立てられないような濃密な泡を生成します。

■設置方法

KINUAMI Uはいつものお風呂に簡単に取り付けが可能です。水栓から既存のシャワーホースを外して、KINUAMIと接続するだけで設置完了。

KINUAMI 賃貸 設置 マグネット

マグネット方式なので賃貸でも

多くのユニットバスは壁の内側に鋼板が埋め込まれているため、KINUAMI U裏面のマグネットとくっつき簡単に固定できます。

#シャワーヘッド

#テレビ

#きぬあみ

#絹あみ

#泡

#ボディケア

#バスタイム

#バスアイテム

#話題

#LIXIL

商品の情報 ブランド リクシル 商品の状態 未使用に近い

