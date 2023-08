カラー...ブラック

オールドシリーズ...オールドコーチ

柄・デザイン...無地

素材...本革

ご覧頂きありがとうございます。

【商品情報】(管理番号232-15)

●サイズ:

縦幅:20cm

横幅:25.5cm

まち:11cm

取っ手:約94cm〜約105cm

(多少の誤差はご了承下さい。)

●素材:本革

●カラー:ブラック

●アメリカ製のオールドコーチ。キズや汚れはなく美品な状態です。B5サイズや500mlのペットボトル、長財布も余裕で入ります。程よい大きさのショルダーバッグ。探していた方にお譲りします。

●発送:メルカリ便(匿名配送)

安価で提供しているため発送費用の削減によりコンパクトに梱包いたしますので、折ジワができる場合がありますが、ご理解くださいますようお願いいたします。2日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がありますのでご了承下さい。

●その他、注意事項:

※傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

※出来るだけ色味は現物に近づけていますが、お使いの端末によって多少異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

※気になる点がございましたらコメントお願い致します。

※大幅なお値下げは難しいですが、可能な範囲でお値下げ承りますのでコメントでご希望額をお知らせください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大手リサイクルショップにて購入しました。

鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●他にもブランドアイテムを出品しております。

是非覗いてみてください

#ゲンテン

#HIROFU

#ADMJ

#COCOMEISTER

#GANZO

#FURLA

#ATAO

#サザビー

好きな方におすすめです。

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

