超ポイントアップ祭 【使用感少な目・匿名配送】PlayStation®Vita ZA11 ブラック 携帯用ゲーム本体

「PlayStation®Vita(PCH-2000シリーズ) Wi-Fiモデル ブラック PCH-2000 ZA11」

こちらの商品は品薄商品の

携帯ゲーム機「PSVITA」です

型番(PCH-2000 ZA24)

本体色はネオン・オレンジです。

使用感、傷も少ない商品です。

充電器もお付け致します。

ゲームソフトの動作、タッチパネルおよびスティックやボタンなどの入力、音声出力など一連の動作確認を行い、いずれも問題なく機能しました。

○セット内容

本体

USBケーブル

ACアダプター

電源コード

他のサイトにも出品してます。

交渉中でも購入者を優先させていただきます。

#ソニー・インタラクティブエンタテインメント

#ゲーム

#本体

#PlayStationVita

#PlayStation_Vita

#PSVita

#PS_Vita

#希少

#携帯用ゲーム機

#家庭用ゲーム機

#小型ゲーム機

#SONY

#PlayStation

商品の情報 ブランド プレイステーションヴィータ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

