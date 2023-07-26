【値下げ】 新品 クロムハーツ ホノルル限定 黒 XL ロンT Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

●ブランド名 ：CHROME HEARTS（クロムハーツ）
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●商品名 ：クロムハーツ 新品 ホノルル限定 ロングスリーブTシャツ 長袖 ハイビスカスプリント
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●size:ＸL
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●カラー ：黒系/ブラック
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●素材 ：コットン100％
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●サイズ ：平置きサイズ約 肩幅51.5×身幅59×着丈75.5cm 袖丈:約73cm 表記サイズ:XL
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●付属品 ：本品のみ
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展示・保管の際、僅かなスレ等がついてしまう場合がございますが、ご了承ください。
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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|クロムハーツ
|商品の状態
|新品、未使用
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●ブランド名 ：CHROME HEARTS（クロムハーツ）●商品名 ：クロムハーツ 新品 ホノルル限定 ロングスリーブTシャツ 長袖 ハイビスカスプリント ●size:ＸL ●カラー ：黒系/ブラック●素材 ：コットン100％●サイズ ：平置きサイズ約 肩幅51.5×身幅59×着丈75.5cm 袖丈:約73cm 表記サイズ:XL●付属品 ：本品のみ展示・保管の際、僅かなスレ等がついてしまう場合がございますが、ご了承ください。
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|クロムハーツ
|商品の状態
|新品、未使用