【値下げ】 新品 クロムハーツ ホノルル限定 黒 XL ロンT Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

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●商品名 ：クロムハーツ 新品 ホノルル限定 ロングスリーブTシャツ 長袖 ハイビスカスプリント

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●付属品 ：本品のみ

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展示・保管の際、僅かなスレ等がついてしまう場合がございますが、ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド クロムハーツ 商品の状態 新品、未使用

●ブランド名 ：CHROME HEARTS（クロムハーツ）●商品名 ：クロムハーツ 新品 ホノルル限定 ロングスリーブTシャツ 長袖 ハイビスカスプリント ●size:ＸL ●カラー ：黒系/ブラック●素材 ：コットン100％●サイズ ：平置きサイズ約 肩幅51.5×身幅59×着丈75.5cm 袖丈:約73cm 表記サイズ:XL●付属品 ：本品のみ展示・保管の際、僅かなスレ等がついてしまう場合がございますが、ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド クロムハーツ 商品の状態 新品、未使用

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