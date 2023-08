未使用のモスキーノ チープ&シックのワンピースです。

キャミソール(ペチコート)付き。

サイズI44、XLサイズ

総丈99cm、肩幅フリー、バスト(脇下を直線で計測)88cm、ウエスト80cm

モスキーノにて購入しましたが、サイズが変わり一度も着ていません。

保管していた時のたたみシワがございます。

季節感···春、夏

カラー···グリーン

袖丈···袖なし

柄・デザイン···その他

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド モスキーノチープアンドシック 商品の状態 新品、未使用

