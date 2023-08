品質が完璧 HARE BIGグレンチェックシャツ　ブラウン シャツ

商品詳細

即完売したチェックシャツ。

試着のみの新品未使用品です。

色違い(グレー)も出品中です。

サイズ

着丈:78cm

身幅:70cm

肩幅:63cm

袖丈:52cm

カラー···ブラウン

袖丈···長袖

柄・デザイン···チェック

襟···レギュラーカラー

季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ハレ 商品の状態 新品、未使用

即完売したチェックシャツ。試着のみの新品未使用品です。色違い(グレー)も出品中です。サイズ着丈:78cm身幅:70cm肩幅:63cm袖丈:52cmカラー···ブラウン袖丈···長袖柄・デザイン···チェック襟···レギュラーカラー季節感···春、秋

